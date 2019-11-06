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تظاهرات في برشلونة ضد زيارة الملك الإسباني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتشد آلاف المتظاهرين المؤيدين للانفصال عن إسبانيا أمس الأول الاثنين، في برشلونة سعياً إلى تعطيل زيارة للملك فيليبي السادس إلى المدينة، في الوقت الذي تتحضر فيه البلاد لإجراء انتخابات جديدة في ظل الأزمة الانفصالية.

وتعصف الاحتجاجات في هذه المنطقة الشمالية الشرقية من إسبانيا منذ إصدار المحكمة العليا، أحكاماً بسجن تسعة زعماء انفصاليين الشهر الماضي، وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية المرافقة للزيارة الملكية والتي قدم الملك خلالها جوائز للشباب.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها «الملك الأسباني غير مرحب به في كاتالونيا»، إضافة إلى صور للملك مقلوبة رأساً على عقب. ومنذ وصول الملك فيليبي، الأحد، تم نشر عدد كبير من العناصر الأمنية حول المكان الذي أقيم فيه حفل توزيع الجوائز، كما قطعت الشرطة أحد الطرق الرئيسية في المدينة.

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ولم يتطرق الملك خلال الحفل بشكل مباشر إلى الاضطرابات التي أعقبت حكم المحكمة، لكنه أشاد في كلمته بالمساهمة التي قدمتها ال«تعددية» في كاتالونيا إلى الديمقراطية الإسبانية، والتي كانت «بناءة وداعمة للتقدم».

وأضاف الملك، متحدثاً باللغة الكاتالونية: «تمثل هذه القيم بلا شك أفضل قصص كاتالونيا. لا يمكن ولا ينبغي لها أن تكون مجرد ذكرى من الماضي، بل حقيقة حاضرة ومستقبلية، وواقع لا مكان فيه للعنف وعدم التسامح أو إعاقة حقوق وحريات الآخرين».

وأثار الملك فيليبي السادس، غضب الانفصاليين الكاتالونيين قبل عامين عندما ندد بشدة في ذروة الأزمة بمحاولة استقلال الإقليم، وحض السلطات على «ضمان النظام الدستوري».(أ ف ب)

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