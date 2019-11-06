شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب والدعاية السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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أحمد مصطفى

تمكن نواب الحزب الديمقراطي، ذي الأغلبية في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، من إقرار بدء التحقيق الرسمي لعزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. يواجه ترامب اتهاماً بالضغط على أوكرانيا، عبر تعليق مساعدة عسكرية أمريكية لها، كي تحقق في تهمة فساد تطال ابن المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة العام القادم جو بايدن.

تعد التهمة إذا أدين بها ترامب استغلالاً لمنصبه للنيل من منافسه المحتمل، واستدعاء تدخل خارجي في شأن داخلي. وتشبه تلك التهمة ما واجهه ترامب من تهمة تدخل روسي في انتخابات 2016 لمصلحته وضد منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون، وهو التحقيق الذي قاده المحقق الخاص روبرت موللر، ولم يسفر عن إدانة.

لكن حتى لو خلص التحقيق الحالي إلى إدانة، فإن ذلك لا يعني عزل الرئيس، فقرار الإدانة والعزل ليس بيد مجلس النواب، بل من اختصاص مجلس الشيوخ في الكونجرس، حيث الأغلبية للحزب الجمهوري. صحيح أن التحقيق في حد ذاته سيعني استنفاد طاقة ترامب والجمهوريين في موضوع جانبي، بدلاً من تركيزها على انتخابات العام القادم، لكن نتائج ذلك ليست مضمونة.

ففرص ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات نوفمبر القادم جيدة، ليس بسبب مواقفه الخارجية القوية، وخاصة مع الشركاء التجاريين وشعاره «أمريكا أولاً» وتحسن الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل أيضاً بسبب ضعف الحزب المنافس وعدم قدرته على تقديم مرشح قوي يقف بوجه ترامب. بل إن التركيز على اتهام ترامب والتحقيق بشأن رئاسته قد يفيد ترامب والجمهوريين باعتباره «دعاية سلبية».

ليس من قبيل الترويج لترامب وحزبه بقدر ما هي نيل من الديمقراطيين الذين تنقلب عليهم سياساتهم باعتبارهم «يعيقون عمل الرئيس» أكثر مما يسهمون في حل مشاكل البلاد.

تلك الدعاية السلبية يستغلها ترامب بقوة، بل قد يجعلها محور حملته الانتخابية التي تقوده للفوز برئاسة ثانية. فعلى الأرجح سينتهي تحقيق الكونجرس مثل تحقيق موللر، ليس لأن ترامب لم يستغل منصبه، فهو يفاخر بذلك أحياناً مرسخاً قواعد جديدة تتجاوز تقاليد المؤسسة التقليدية في الحكم، بل لأن مسألة العزل تحتاج إلى ما هو أقوى من ذلك.

فالديمقراطيون يركزون على تهم يمكن وصفها بأنها «سياسية»، لكن لو أن تحقيقاتهم مثلاً كانت عن فساد مالي، وتحديداً تهرب ترامب الضريبي لكان لتحقيق العزل أثراً أكبر. ونذكر جميعاً أن رجل العصابات القوي آل كابوني تمكن من الإفلات من العدالة على الرغم من ارتكابه جرائم سرقة ونهب وقتل وتهريب، ولم تنل منه السلطات إلا بتهمة التهرب الضريبي.

إنما تلك التحقيقات في تهم سياسية، وخاصة أن بها أطرافاً خارجية لن يكون من مصلحتها ثبات تلك التهم، لا تعدو كونها «تشويشاً» حتى لو كان دخاناً تحته بعض نار. وهي في الأغلب قد تضر المدعي أكثر من المدعى عليه وتأتي بنتائج عكسية. وبالنظر لمن يتنافسون على الترشح عن الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في انتخابات العام القادم الرئاسية لا يرى المرء تغييراً متوقعاً في معادلة أصوات الناخبين التي ما زالت تميل لمصلحة ترامب.

مشكلة الديمقراطيين، بل أغلب الطبقة السياسية في واشنطن، أنها ما زالت تتعامل بقواعد اللعب التقليدية، بينما ترامب القادم من خارج المؤسسة يتجاهل تلك القواعد تماماً، ويتصرف بطريقته. صحيح أن طريقته فجّة، وأحياناً متجاوزة، وغالباً تنتهك القواعد والأصول، لكن الناخب الأمريكي يهمه في النهاية ما يضمن له عملاً ودخلاً يؤمن معيشته.

ومع أنه يصعب التكهن بمفاجآت الانتخابات، في أمريكا كما في غيرها من دول الديمقراطيات الغربية التقليدية، فإن فرص ترامب في الفوز بولاية ثانية تظل أكبر من فرص دخول الديمقراطيين البيت الأبيض. وحتى الآن، تظل كل محاولات المعارضة النيابية دعاية سلبية قد تفيد ترامب أكثر في حملته الانتخابية.

ولأن من يسكن البيت الأبيض يهم العالم بأسره وليس الأمريكيين فقط، فالخطأ الأكبر هو أن نتعامل مع السياسة الداخلية الأمريكية دون الأخذ في الاعتبار التغيير الهائل الذي أحدثه ترامب فيها في سنواته الثلاث كرئيس حتى الآن. وعلينا توقع أمريكا ترامبية لمدة خمس سنوات أخرى قادمة.

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