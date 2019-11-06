شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات شريك استراتيجي للهند وتجربتها البرلمانية واعدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: محمد علاء

أكد فيلامفيلي موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية والبرلمان الهندي أن دولة الإمارات شريك استراتيجي شامل للهند في المنطقة، حيث إن العلاقات بين الهند والإمارات شهدت تطورات مهمة بفضل العلاقات الخاصة بين زعماء البلدين، مضيفاً أن الهند تنظر للإمارات بأنها حاملة المشاعل لكونها نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول في المنطقة العربية والعالم لتقدمها في جميع المجالات مثل التنوع والتسامح.

أشاد فيلامفيلي موراليدهاران في حوار مع ”الخليج 365” خلال زيارته الإمارات، حيث يرأس وفد جمهورية الهند في «حوار أبوظبي» النسخة الخامسة، بتجربة الإمارات البرلمانية ونجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، قائلاً: إنها واعدة، كما أشاد بنجاح صعود أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء وعودته سالماً للإمارات.

العلاقات بين الإمارات والهند لديها تاريخ طويل من التعاون والتنسيق، كيف تقيم هذه العلاقات؟

تربطنا علاقات وروابط ثقافية وحضارية مع الإمارات عبر التاريخ، وتعززت هذه العلاقة الخاصة أكثر من خلال القيادة الحكيمة التي ينتهجها زعماء البلدين، وإن زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند في عامي 2016 و2017، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الإمارات في أعوام 2015 و2018 و2019 عززت علاقاتنا في جميع المجالات، ولدينا ترابط متعدد الأوجه في العديد من المجالات.

أين وصلت سبل التعاون بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت في وقت سابق؟

منذ عام 2014، تم توقيع نحو 35 مذكرة تفاهم بين البلدين بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتعليم العالي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعاون الفضائي، وتبادل العملات، وتعد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند في يناير 2017، واحدة من أهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والتي أدت إلى تحول نوعي في علاقاتنا، كما أحرز البلدان تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الدفاع والأمن والاستثمار في البنية التحتية والطاقة وغيرها الكثير.

وأطلقت الإمارات والهند مبادرتين مهمتين للغاية تهدفان إلى رعاية العمال والربط بين منصات العمل في البلدين وبرنامج التنسيق المشترك للمهارات، حيث سيساعد هذا الترابط بين منصات العمل في تعزيز عملية الرقابة والتوظيف المشتركة، وهو ما يجعلها أكثر شفافية وفاعلية، كما سنكون قادرين أيضاً على كبح بعض الممارسات غير القانونية التي يقع ضحاياها العديد من باحثي العمل في الهند من خلال عروض عمل وهمية قد تعرضهم للنصب.

كيف ترى التعاون السياحي بين البلدين؟

تعد السياحة وسيلة رائعة لتقوية الروابط بين الشعوب، هناك مستقبل مشرق لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع، كما تعلمون فإن الهند هي أرض تتميز بالتنوع إلى جانب طب الأيورفيدا واليوغا، وأصبحت السياحة العلاجية كبيرة في الهند، وتقوم الحكومة الهندية بتوفير العديد من الفرص للاستثمار في هذا القطاع، وندعو المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار فيه نظرا لكونه قطاعاً واعداً.

وأطلقنا مؤخراً تأشيرات دخول سياحية لمدة 5 سنوات للترحيب بأصدقائنا الإماراتيين، وأبدى مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً باستكشاف «الهند المذهلة»، كما زار نحو 3 ملايين هندي دولة الإمارات العام الماضي.

Advertisements

كيف تنظر الهند إلى دور الإمارات، دولياً وإقليمياً وفي المنطقة العربية؟

الإمارات العربية المتحدة هي شريكنا الاستراتيجي الشامل في المنطقة، وأيضاً واحدة من أفضل الاقتصادات أداءً، نحن ننظر للإمارات بأنها حاملة المشاعل في المنطقة لكونها نموذجاً يحتذى به بالنسبة للعديد من الدول في المنطقة العربية والعالم لتقدمها في جميع المجالات مثل التنوع والتسامح.

والإمارات موطن لأكثر من 190 جنسية وعدد كبير من الهنود المغتربين، وشيء طبيعي أن تحتفل دولة الإمارات بعام 2019 عاماً للتسامح، الهند، كدولة ملتزمة بقيم التسامح.

كيف ترى اتفاق البلدين حول تخزين النفط الإماراتي كاحتياطي استراتيجي في الهند؟

توثّق هذه الاتفاقية روابط التعاون المتينة بين البلدين، وتشكل أساساً لشراكة تعود بالفائدة على الطرفين في مجال الطاقة، وتمكّن الهند من ضمان أمن الطاقة وتلبية الطلب المحلي المتنامي عليها، كما تعكس هذه الاتفاقية أيضاً رؤية الهند الهادفة لتعزيز الروابط في قطاع المنتجات الهيدروكربونية مع دولة الإمارات على مبدأ المصالح المشتركة.

إن شركة أدنوك الإماراتية هي الشركة الأجنبية الوحيدة للنفط والغاز التي تستثمر في احتياطي النفط الاستراتيجي الهندي، لقد استثمروا في منجلور والمحادثات جارية لعمل خطوة أخرى والاستثمار في احتياطي بادور الاستراتيجي.

أطلقت الهند مؤخراً أكثر من 100 قمر صناعي في الفضاء، هل هناك تعاون مستقبلي بين الهند والإمارات في هذا القطاع؟ وكيف ترى مشروع الفضاء الإماراتي ونجاح صعود أول رائد فضاء إماراتي للفضاء؟

بدأت الهند مشاريعها بكل فخر لاستكشاف القمر والمريخ، حيث إن الوكالة الهندية لأبحاث الفضاء (ISRO) اسم معروف في مجال تكنولوجيا الفضاء، وعلى مر السنين أضافت الوكالة إلى سمعتها تحقيق معدلات نجاح مرتفعة والتكلفة التنافسية.

رأينا موقفاً شجاعاً من الهند ضد العملية التركية في شمال سوريا، لماذا اختارت الهند هذا الموقف؟

الهجوم العسكري الأحادي الذي تشنه تركيا في شمال شرقي سوريا سيقوض الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، كما أن عملها ينطوي على إمكانية التسبب في ضائقة إنسانية ومدنية، هذا هو السبب في أن الهند دعت تركيا إلى ممارسة ضبط النفس واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها والدعوة إلى تسوية سلمية لجميع القضايا من خلال الحوار والمناقشة.