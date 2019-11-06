اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً بل تعزيز لمنتجنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس الثلاثاء، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية، معرض الصناعات الفلسطينية 2019، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية، والقطاع الخاص. وقال رئيس الوزراء: «إن الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً، بل هو تعزيز المنتج الوطني، والانفتاح على العالم من خلال الاستيراد، والانفتاح أيضاً على عمقنا العربي». وأشار إلى أن «وارداتنا المباشرة من العالم ازدادت حوالي 16%». وأضاف: «نحن في الحكومة نفتح الأبواب للقطاع الخاص، ونريد أن تكونوا على سلم المشهد الاقتصادي، ونبحث عن اقتصاد يكون رافعة للسياسة من أجل إنهاء الاحتلال». (وكالات)