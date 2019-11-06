لكِ الله يا لغة

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عبداللطيف الزبيدي

ماذا لو أجّلنا تعليم قواعد اللغة إلى الثانوية؟ الفكرة جنون في نظر المناهجيين، لمجرّد أنها لم تطبّق في أيّ لغة، بدعوى أن الوزارات المعنية أعقل من أن تعهد إلى فاقدي العقل بوضع المقرر الدراسي. لكن، لنترك جانباً المسلّمات، ولنتأمل الطرح بحياد، فلعل في نهره ما لا يوجد في بحر المناهج، التي نتائج تدريسها لا تساوي عشر الجهد الذي يبذل في سبيلها. أغلبية الذين يقضون ست عشرة سنة من الابتدائية إلى الجامعة يتخرجون وهم عاجزون عن كتابة عشرة سطور سليمة من الأخطاء، وقراءة أيسر الأساليب الأدبية بلا لحن. بهذا يصبح البحث عن البديل مشروعاً.

منذ 2010 طرح القلم هذا الموضوع: في الجاهلية كانت «مناهج» الأسرة إرسال الطفل إلى البادية لكي يأخذ اللغة من منهلها الصافي، فتصير الفصاحة لديه تلقائية نقية. القياس على ذلك إعداد معلمين ومعلمات فصحاء لا يزل لهم لسان، ولا يتعثر لهم بيان. تُفرض الفصحى في حضانة إجبارية من الرابعة إلى السادسة. حافظة الطفل، وذاكرته مسلحتان بصمغ مضاعف. حتى إذا دخل الابتدائية انطلق يكتب، ويقرأ بلا غلط. يقول المعترض: وكيف يكون التصويب إذا أخطأ؟ الجواب: ماذا كان يفعل الأب في الجاهلية إذا قال صغيره: «أريد أن أشربُ»، بضم الباء، يقول: «بل قل: أريد أن أشربَ، أن ألعبَ»، بفتح الباء. هل افتقد الجاهليون ظلّ النحاة؟ هل توقفت حياتهم؟ إلى اليوم تحتل المعلقات السبع أو العشر مكانة فريدة في الشعر العربي، في حين أن قائليها لم يعرفوا قط ألفاً ولا ياء من قواعد العربية. عند بلوغ الثانوية يقال للطالب: إن الذي يفعل فاعل مرفوع، والذي يقع عليه الفعل مفعول منصوب، ولكن بمقدار، فالنحاة كذبوا على العرب، خدعوهم، عقّدوا لغتهم وعقّدوهم. صبيان الجاهلية كانوا أفصح من أساتذة الجامعة اليوم، فهل كانوا يتخبطون ويغرّزون في وحول النحو والصرف؟ يروى أن ابن جني ظل يدرس الصرف أربعين سنة. «جالكم القرف». صار هو نفسه ممنوعاً من الانصراف، للعجمة والعلمية. لمثل هذا الداء غدت البلدان تقضي أربعين عاماً من دون أن تخطو خطوة تنموية.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإبداعية: كثرة التركيز على النحو والصرف، استبداد لغوي، إذا تحرر منه الدارس الذي يتربى على الفصحى، يغدو همّه في الإحساس بجمال اللغة. يحس بجمالها فيعشقها.

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