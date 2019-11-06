«النزاهة العراقية» تستدعي مسؤولين متهمين بالفساد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أمس الثلاثاء، أمراً باستدعاء مسؤولين كبار سابقين في مطار النجف على خلفية اتهامات موجهة لهم بالفساد، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وأوضح الموقع أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم هم: رئيس مطار النجف السابق وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف، على خلفية اتهامهم بتعمد الإضرار بالمال العام. وأوضحت الهيئة أن أمر الاستدعاء الصادر عن المحكمة شمل تهماً تتعلق بإقدام المسؤولين في المطار على إصدار أوامر بالسفر إلى خارج العراق لأشخاص من دون موافقات رسمية أو إعلام مجلس المحافظة. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أوامر قبض واستدعاء بحق 60 نائباً برلمانياً ومسؤولين متهمين بالفساد والإضرار بالمال العام. وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن أوامر استدعاء بحق 38 عضواً في مجالس المحافظات من الأعضاء الحاليين والسابقين.