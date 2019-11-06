شكرا لقرائتكم خبر عن «النزاهة العراقية» تستدعي مسؤولين متهمين بالفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أمس الثلاثاء، أمراً باستدعاء مسؤولين كبار سابقين في مطار النجف على خلفية اتهامات موجهة لهم بالفساد، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».
وأوضح الموقع أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم هم: رئيس مطار النجف السابق وأعضاء مجلس إدارة مطار النجف، على خلفية اتهامهم بتعمد الإضرار بالمال العام. وأوضحت الهيئة أن أمر الاستدعاء الصادر عن المحكمة شمل تهماً تتعلق بإقدام المسؤولين في المطار على إصدار أوامر بالسفر إلى خارج العراق لأشخاص من دون موافقات رسمية أو إعلام مجلس المحافظة. وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن أوامر قبض واستدعاء بحق 60 نائباً برلمانياً ومسؤولين متهمين بالفساد والإضرار بالمال العام. وكشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، يوم الجمعة الماضي، عن أوامر استدعاء بحق 38 عضواً في مجالس المحافظات من الأعضاء الحاليين والسابقين.
كانت هذه تفاصيل خبر «النزاهة العراقية» تستدعي مسؤولين متهمين بالفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.