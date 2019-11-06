50 % من مرضى الجلطات الدماغية يصابون بالعجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي

أكد د. سهيل عبدالله الركن استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية بمستشفى راشد، أن عدد حالات الإصابة بالجلطات الدماغية بالدولة يصل إلى 10 آلاف حالة سنوياً، وأن 50% يصابون بعجز كلي، سواء كان نطقياً أو حركياً، «ما يقارب 5000 مريض»، بسبب الوصول المتأخر للمستشفيات وعدم وجود بروتوكولات موحدة على مستوى الدولة للتعامل مع مصابي الجلطات، وقلة الوحدات المتخصصة بالجلطات الدماغية بالدولة، فالحاجة الفعلية هي 24 وحدة متخصصة، والعدد الحالي لا يتجاوز 6 وحدات.

وأكد أن مستشفى راشد استخدم الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الجلطات الدماغية، كأول مؤسسة حكومية على مستوى الدولة، وكأداة لسرعة التشخيص والعلاج، لاسيما في التعامل مع حالة بخطورة الجلطات الدماغية، واستطعنا اختصار التشخيص من 56 دقيقة قبل استخدام الذكاء إلى دقيقتين فقط، وهو شيء مهم جداً لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية من تلف الخلايا الدماغية وتجنيب المريض الشلل النصفي أو الكلي، ومن ثم تجنب صرف مبالغ مالية باهظة كانت تُصرف في عملية علاج وإعادة تأهيل المريض، نتيجة التدخل الفوري.

وتساعد التقنيات والحلول الذكية أيضاً في سرعة اتخاذ القرار، خاصة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يقوم في كشف الجلطات بطريقة أكثر دقة من العين المجردة.

وقال: عملت هيئة الصحة على إدخال أحدث الأدوية لعلاج أمراض الأعصاب، منها حقنة وريدية تُعطى مرتين سنوياً لمرضى التصلب اللويحي، وأدخل هذا الدواء مؤخراً إلى الدولة، وسيطر بشكل كبير على المرض، ووفر الكثير من الميزانيات.