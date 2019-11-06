تطوير التعليم حتمي لمتطلبات النهضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”



أكد عدد من المسؤولين وخبراء التعليم في الدولة، وخارجها، أن التحول في التعليم من النموذج التقليدي إلى نموذج جديد جاء لتعزيز القدرة التنافسية للدولة في المستقبل، وتطوير قدرات طلبتنا، ومجتمعنا، خاصة في ظل التأثيرات الضخمة المتعلقة بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي استعدت له دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة من خلال إحداث نقلة نوعية في التعليم، وتضمين الخطط والمؤشرات النوعية، في مئويتها 2071 للنهوض به، مشيرين إلى أن تطوير التعليم أمر حتمي لمتطلبات النهضة.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الدولي الخامس الذي ينظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي على مدار يومين في معهد تدريب المعلمين بعجمان.

شهد المؤتمر الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور إبراهيم بن عبد المحسن البديوي وكيل التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، بجانب عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، ونخبة من الخبراء التربويين من داخل وخارج الدولة.