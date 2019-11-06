أدمنت الحبوب المنومة.. وتعافت بدعم زوجها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية سعد

يبحث مركز حماية الدولي في شرطة دبي، عن أفضل الأعمال التوعوية في المجال الأمني، من خلال جائزة «حماية كليب» التي تهدف إلى تشجيع طلبة الجامعات من جميع الجنسيات على مواجهة خطر المخدرات والأدوية الطبية النفسية والابتزاز الإلكتروني وإدمان الانترنت، كشف العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، عن قصة واقعية مُلهمة قد تغذي خيال المشاركين في الجائزة، خاصة أنها تروي حكاية امرأة تعافت من الإدمان بدعم زوجها الوفي، الذي احتواها وشجعها على تلقي العلاج بسرية تامة، لا سيما أنها أرادت الهروب من ضجيج الحياة، وظنت أن تناول الحبوب المنومة، الحل الأمثل لمواجهة الضغوط الاجتماعية التي تحيط بها، إلى أن وقعت في فخ الإدمان، الذي كاد أن يدمر حياتها لولا إرادتها وموقف زوجها البطولي.

وقال مدير مركز حماية الدولي: السيدة أم لثلاث بنات، وموظفة مجتهدة ومثابرة في أحد البنوك، وقد بدأت معاناتها مع الإدمان دون أن تشعر عبر البدء بتناول الحبوب المنومة، في محاولة منها للراحة والاسترخاء والهروب من ضجيج الحياة وضغوط العمل والمنزل، إلا أنها أدمنت تلك الحبوب لاحقاً وأصبحت غير قاردة على العيش بدونها لدرجة أنها كانت تتناول 10 حبات دفعة واحدة.

وتابع: تغيرت تصرفاتها وأصبحت أكثر ميلاً للانعزال، حتى إنها أصبحت تقضي جلّ وقتها في غرفتها، كما أهملت نفسها وأسرتها، وكانت تفكر في الطلاق من زوجها، وكلما نفد الدواء ادّعت المرض ليصرف لها طبيبها مزيداً منه.

حوادث خطيرة

وتحدث العقيد الخياط عن أخطر المواقف التي واجهتها هذه السيدة بسبب الإدمان، وقال: قامت السيدة وتحت تأثير الحبوب بالتدخين على متن أحد خطوط الطيران العالمية، وقد اكتفوا حينها بمنعها فقط من السفر على متن خطوطهم مرة أخرى، لكونها من ركاب الدرجة الأولى، كما أنها تسببت في إحراق منزل عائلتها المكون من ثلاثة طوابق تحت تأثير الحبوب، وخضعت لعملية جراحية نتيجة تعرضها لحادث مروري.

Advertisements

توقعات ومفاجأة

وأضاف: لم يخطر على بال الزوج أن زوجته تعاني الإدمان، إلى أن اعترفت هي له بذلك طالبة منه مسامحتها وإنقاذها مما هي فيه، ورغم توقعاتها بأنه يستغل إدمانها للانفصال والحصول على حضانة البنات، إلا أنه فاجأها بموقفه الرجولي، حيث بحث عبر الإنترنت عن أفضل مراكز علاج الإدمان وشجعها على تلقي العلاج وسافر معها ليقدم لها الدعم المعنوي والنفسي.

وحذر مدير مركز حماية الدولي من خطورة إساءة استخدام الأدوية النفسية أو المسكنات أو الحبوب المنومة، لافتاً إلى أنه يمكن التخلص من الطاقة السلبية والتوتر والضغوط النفسية المتنوعة من خلال الرياضة وبرامج تطوير الذات والتواصل مع الأخصائيين النفسيين والأصدقاء الموثوقين، وقال: ساعة حوار عائلية يومياً قادرة على إيجاد الحلول لأصعب المشكلات، وتقريب المسافات بين الزوجين والأبناء، وتفريغ المشاعر السلبية وتغييرها إلى أخرى إيجابية متفائلة، وتحصين الأبناء من أصدقاء السوء والانحراف والجريمة وتوجيههم لما فيه الخير لهم وللمجتمع.

جميع الجنسيات

تستهدف جائزة «حماية كليب» طلبة الكليات والجامعات والمعاهد من جميع الجنسيات داخل الدولة، والطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة، حيث تسعى بالتعاون مع «جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي» إلى تشجيع الشباب على إبداع فيديوهات أمنية توعوية في 60 ثانية، للتنافس على الفوز ب100 ألف درهم،ويتم استقبال المشاركات خلال الفترة من 1-15 ديسمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني لمركز حماية الدولي.