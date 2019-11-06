الكويت: "اتفاق الرياض" يؤسس لحكومة يمنية تدير مشاورات السلام

الكويت / محمد عبد الغفار / الخليج 365

قالت الكويت، الثلاثاء، إن "اتفاق الرياض" الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وضع أسسا راسخة لتشكیل حكومة صلبة، قادرة على إدارة المشاورات المستقبلیة المتعلقة بالسلام ھناك.

وفي تصريح صحفي على هامش حضوره حفل السفارة الألمانية بمناسبة عيد بلادها الوطني، وصف نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله، الاتفاق بأنه "یعد مدخلا لمفاوضات السلام بین الحكومة الشرعیة والجانب الحوثي".

وفیما یتعلق بالوساطة الكویتیة الرامیة إلى حل الأزمة الخلیجیة، أوضح الجارالله أن "التحركات الكویتیة لم ولن تتوقف.. ونشعر بتفاؤل كبیر وأننا نسیر في الاتجاه الصحیح، وھناك خطوات عملیة تحققت في ھذا الإطار".

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وفي وقت سابق الثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين، اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس/ آب الماضي.

ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب، وتهميشه سياسيا واقتصاديا.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.