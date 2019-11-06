الخرطوم.. قوات مشتركة تحرر 112 سودانيا من عصابات اتجار بالبشر

الخرطوم / الخليج 365

أعلنت القوات السودانية الليبية المشتركة، الثلاثاء، تحريرها 112 سودانيا من عصابات الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، واستعادة 6 شاحنات كبيرة محملة بعربات على الحدود بين البلدين.

جاء ذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية عن قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالإنابة، المقدم ركن ناصر الأمين.

وذكر الأمين أن ذلك يأتي في إطار جهود القوات المشتركة في "حماية وتأمين الحدود، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وكافة أشكال الجرائم الحدودية".

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ووصل المفرج عنهم والشاحنات المضبوطة لمحطة كرب التوم الحدودية بين السودان وليبيا.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقت قوات تابعة للجيش السوداني، القبض على 13 شخصا من عصابات التهريب والاتجار بالبشر، كما أوقفت 120 مهاجرا غير نظامي على الحدود مع ليبيا.

ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان مصدرا ومعبرا لمهاجرين غير نظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي (شرقي القارة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.