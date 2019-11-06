وزير دفاع قطر وبومبيو يبحثان بواشنطن تطورات المنطقة

الدوحة/ أحمد يوسف / الخليج 365

بحث وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، آخر التطورات بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن، بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها وفي مقدمتها العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة".

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وتتسم العلاقات القطرية - الأمريكية بالشراكة والتعاون الاستراتيجي، حيث أن الدوحة شريك هام لواشنطن في المنطقة، وتستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية.

وتشرف "القيادة المركزية" بالجيش الأمريكي، على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة، بينها سوريا واليمن والعراق وأفغانستان.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.