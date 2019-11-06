ولي عهد أبو ظبي يثمّن جهود المملكة المبذولة في توقيع “اتفاق الرياض”

صحيفة الخليج الالكترونية

ثمّن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهود المملكة المبذولة في توقيع “اتفاق الرياض” بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتوحيد الصف اليمني.

وقال آل نهيان، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “أثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها الشقيقة المملكة العربية السعودية في توحيد الصف اليمني ودورها المحوري في التوصل إلى اتفاق الرياض”.

وأضاف: “تمنياتنا القلبية أن يعم الخير والسلام ربوع اليمن وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية”.

يُذكر أن العاصمة الرياض شهدت اليوم (الثلاثاء)، توقيع “اتفاق الرياض” تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان.