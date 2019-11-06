الاتحاد الإنجليزي يلغي عقوبة طرد سون لاعب توتنهام

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه قبل الطعن الذي تقدم به توتنهام هوتسبير ضد بطاقة حمراء نالها سون هيونج مين بعد أن تسبب في إصابة أندريه جوميز لاعب إيفرتون بكسر في الكاحل خلال مباراة بالدوري الممتاز يوم الأحد.
وبذلك سيتمكن سون من خوض مباريات توتنهام الثلاث القادمة.
وتعرض جوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في جوديسون بارك بعد أن فقد توازنه عقب تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه ظهير توتنهام. وأشهر الحكم مارتن أتكينسون في البداية بطاقة صفراء لكنه استبدلها بالبطاقة الحمراء بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد ما كان يعني غياب سون عن ثلاث مباريات.
وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد “بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر”.
وقال الاتحاد الانجليزي في بيان “سيكون سون هيونج مين متاحا لمباريات توتنهام المحلية الثلاث القادمة بعد أن قضت لجنة مستقلة بأن قرار طرد اللاعب كان خاطئا”.
وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة يوم الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي جوميز تماما.
وسيخوض توتنهام مباراته المحلية القادمة في الدوري على أرضه يوم السبت أمام شيفيلد يونايتد.
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