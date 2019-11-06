برشلونة يفشل في هز شباك سلافيا براج

صحيفة الخليج الالكترونية

فرض فريق سلافيا براج التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

ولاحت للفريقين العديد من الفرص المحققة لكن الأفضلية كانت من نصيب برشلونة الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة لكن لاعبيه افتقدوا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده إلى ثمان نقاط في الصدارة مقابل نقطتين لسلافيا في المركز الرابع الأخير.

وجاء تعادل برشلونة اليوم بعد ثلاثة أيام من هزيمته المفاجئة أمام مضيفه ليفانتي 1 /3 في الدوري الإسباني يوم السبت الماضي.