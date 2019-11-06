صحيفة الخليج الإلكترونية تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الفوز على نظيره الجندل، بنتيجة 4-1، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن مواجهات الدور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين. بدأت المباراة بهدفٍ أول للجندل في الدقيقة 23 أحرزه اللاعب فهد فالح في الدقيقة 23، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وجاء هدف التعادل من الراقي في الدقيقة 45+3 سجله بلايلي بتسديدة صاروخية سكنت في شباك الجندل. وفي الشوط الثاني تمكن لاعبو الأهلي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، برأسية من اللاعب سلمان المؤشر. Advertisements وسجل حسين المقهوي الهدف الثالث في الدقيقة 60، وذلك بمساعدة بلايلي بعد عرضية لمنطقة جزاء الفريق الضيف. وفي الدقيقة 78، أحرز لوكاس ليما الهدف الرابع والأخير للأهلي وذلك من تسديدة قوية أطلقها من على حدود منطقة جزاء الجندل. وبذلك، انتهت المباراة بفوز أهلاوي، ليتأهل الفريق الغربي إلى دور الـ32 من بطولة كأس الملك. انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الأهلي يتأهل لدور الـ32 على حساب #الجندل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.