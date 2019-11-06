شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يعلن إطلاق أول قمر صناعى للأغراض العسكرية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك خلال ترأس البرهان، مساء اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع السوداني.
من جانبه قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق باسم المجلس محمد الفكي - في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع - إن مجلس الأمن والدفاع السوداني عقد اليوم أول اجتماع له برئاسة رئيس مجلس السيادة، موضحا أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء مجلس السيادة، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والمالية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة.
وأضاف الفكي، أن المجلس تلقى تقريرا من رئيس مجلس السيادة، عن إطلاق القمر الصناعي السوداني في الفترة الماضية والذي يعمل في الأغراض العسكرية والاقتصادية، لافتا إلى أن مثل تلك المعلومات لم تكن تكشف في الفترة السابقة لكن في ظل وصولنا إلى عصر جديد من الإعلان عن كافة المعلومات رأينا أن يتم الإعلان عن إطلاق القمر الصناعي السوداني، بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.
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