شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: استخدام المركبات دون اللوحات الأمامية مخالفة تستوجب العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، أن استخدام المركبة بدون تثبيت اللوحات الأمامية مخالفة مرورية تستوجب العقوبة. وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عقوبة هذه المخالفة وردت في الجدول رقم 5 من جداول المخالفات المرورية. وشددت المرور، في تغريدة أخرى على قائدي المركبات مراعاة حالة الطريق وتخفيف السرعة عند وجود حالات تستدعي ذلك. Advertisements

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