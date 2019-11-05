عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. السودان يطلق أول قمر صناعي في تاريخه

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أول قمر صناعي لأغراض العسكرية واقتصادية بالشراكة مع إحدى الدول الكبرى.



وقال البرهان لدى ترؤسه اجتماع مجلس الأمن والدفاع إن "القمر الصناعي يهدف إلى تطوير البحث في مجال الفضاء وامتلاك قاعدة بيانات واكتساب المعارف والعلوم الخاصة بالتقنيات الفضائية، إضافة لاكتشاف الموارد الطبيعية وخدمة للجوانب العسكرية بالبلاد".

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ويعيش السودان في مرحلة انتقالية منذ توقيع "قوى إعلان الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري الانتقالي" في الخرطوم، في 17 أغسطس 2018، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا.

وكانت صحيفة "الانتباهة" السودانية قالت إن الصين أطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، صاروخ "لونج مارش – 4 بي في" من "مركز تايوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي بشمال الصين يحمل قمرين صناعيين، أحدهما يخص السودان.