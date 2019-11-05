شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: انفجار بغداد نجم عن قنبلة صوتية بالقرب من المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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أعلن مصدر في شرطة العاصمة العراقية بغداد أن دوي الانفجار القوي الذي سمع ناجم عن قنبلة صوتية قرب جسر يحتشد عنده متظاهرون ضد الحكومة.

وأوضح المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الليلة - أن الانفجار لم يتسبب في أي خسائر بشرية، مضيفا أنه تم سماع دوي الانفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد