الشرطة العراقية: انفجار بغداد نجم عن قنبلة صوتية بالقرب من المتظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن مصدر في شرطة العاصمة العراقية بغداد أن دوي الانفجار القوي الذي سمع ناجم عن قنبلة صوتية قرب جسر يحتشد عنده متظاهرون ضد الحكومة.
وأوضح المصدر - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الليلة - أن الانفجار لم يتسبب في أي خسائر بشرية، مضيفا أنه تم سماع دوي الانفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد
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