شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: انفجار بغداد نجم عن قنبلة صوت ولا خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فى شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، إن دوى الانفجار القوى الذى سمع فى العاصمة العراقية نجم عن قنبلة صوت قرب جسر يحتشد عنده المحتجون المناهضون للحكومة. وأضافت المصادر أن الانفجار لم يتسبب فى أى خسائر بشرية. Advertisements

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