شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السودانى: الدولة تسمح لكافة مواطنيها بممارسة حقوقهم وشعائرهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني، أن بلاده تسمح لكافة مواطنيها بممارسة حقوقهم وشعائرهم التعبدية بحرية تامة دون المساس بحرية الآخرين.
واستعرض وزير الأوقاف السوداني، خلال لقائه اليوم عرفان صديق السفير البريطاني بالخرطوم، مطالب المرحلة الانتقالية وجهود الحكومة في تأسيس دولة السودان المدنية الديمقراطية المتعددة.
وتناول اللقاء أوجه التعاون بين السودان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بدور الشباب ودور المرأة في بناء مجتمع الدولة السودانية الجديدة، كما تم التأكيد على أهمية رعاية المصالح بين البلدين، في إطار وزارة الشئون الدينية والأوقاف في شكلها وثوبها الجديد.
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