شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الموارنة بلبنان: نتطلع لسرعة تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال بطريرك الموارنة في لبنان - في كلمة له مساء اليوم – إن الوضع يقتضي سرعة تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون لموعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخص بتأليف الحكومة الجديدة. مضيفا: "نُصلي لكي يلهم الله المسئولين وعلى رأسهم رئيس البلاد لكي يسرعوا في تحقيق هذا العمل الوطني المُلّح".
ودعا البطريرك الراعي الشعب اللبناني، ولاسيما الشباب، إلى الحفاظ على وحدتهم الوطنية، مؤكدا أنه إذا سارت الأمور باتجاه الانقسامات والنزاعات، فإن هذا سيعني ضياع انتفاضتهم الشعبية وذهاب تضحياتهم سُدى.
وأضاف: "الغاية من الانتفاضة الوصول إلى وجوه سياسية جديدة وممارسة سياسية جديدة وتطلع جديد في حياة الوطن، فالشعب اللبناني تحرك لأنه لم يعد يطيق هذا النوع من الممارسات السياسية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم".
وتابع قائلا: "أتوجه إلى الشباب ألا ينزلقوا إلى فقدان وحدتهم الوطنية وأن يحافظوا على الانطلاقة الأساسية التي تحركوا بها تحت راية لبنان واضعين جانبا كل الانتماءات الدينية والطائفية والمذهبية والحزبية وهذا ما أضفى الزخم على تحركهم".
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