الجيش يرفع حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن الجيش قرر، الثلاثاء، رفع الحظر الليلي المفروض على العاصمة بغداد.
وأضافت أن القرار اتخذه قائد عمليات بغداد (قائد الجيش في العاصمة) الفريق الركن قيس المحمداوي.
وفرضت قيادة عمليات بغداد، حظر التجوال في بغداد بدءا من منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
وكان الحظر لست ساعات بدءا من منتصف الليل ولغاية السادسة صباحا، وذلك قبل أن يتم تقليص المدة السبت، إلى أربع ساعات.
غير أن المتظاهرين المناهضين للحكومة ولا سيما المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد، تحدوا الحظر منذ ذلك الوقت، حيث غصت بهم الشوارع في الليل والنهار.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، يشهد العراق موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.
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