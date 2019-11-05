انفجار قنبلة صوتية قرب حشد للمتظاهرين وسط بغداد

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الخليج 365

قال مصدر في الشرطة إن دوي الانفجار الذي سمع، مساء الثلاثاء، وسط بغداد ناجم عن قنبلة صوتية قرب منطقة يحتشد فيها متظاهرون.

وأضاف المصدر في تصريح للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه أن القنبلة انفجرت على مقربة من جسر الأحرار وسط بغداد، حيث يتجمع هناك المئات من المتظاهرين الذين يحاولون عبور الجسر، لكن قوات الأمن تمنعهم من ذلك.

وتابع أن الانفجار لم يخلف خسائر بشرية أو مادية. مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور من هو المسؤول عن تفجير القنبلة.

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ويأتي ذلك وسط احتجاجات عارمة تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب مناهضة للحكومة وتطالب برحيلها.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت نحو 275 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.