السودان.. النائب العام يدعو لتعديلات قانونية تكافح الفساد

دعا النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الثلاثاء، إلى ضرورة إجراء تعديلات في بعض القوانين وبصفة خاصة تلك المتعلقة بحماية المال العام وتخريب الاقتصاد ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال لقاء الحبر مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في مكتبه بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
من جانبه، أشار النائب العام إلى ضرورة تسهيل مهام أعمال النيابة العامة والتي ستعمل بجانب الجهات العدلية المختصة من أجل سيادة حكم القانون لينال كل مرتكبي الجرائم المختلفة والانتهاكات الصارخة عقابهم.
ووفق الوكالة، أكد رئيس مجلس السيادة على استقلال النيابة العامة وسيادة حكم القانون.
ويعاني السودانيون من أوضاع اقتصادية صعبة وتغلل الفساد في عدة قطاعات، وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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