دبلوماسي تركي: مستعدون لتعزيز التبادل التجاري بين أنقرة ونواكشوط

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

قال السفير التركي لدى نواكشوط محمد جيم كاهيا أوغلو، الثلاثاء، إنه مستعد للعمل من أجل تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انتقال الممتلكات والأشخاص بين بلاده وموريتانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كاهيا أوغلو للصحفيين بعيد تسلم أوراق اعتماده للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، في قصر الرئاسة بالعاصمة نواكشوط.

وكاهيا أوغلو، ثالث سفير تركي في موريتانيا منذ افتتاح السفارة التركية بنواكشوط قبل تسع سنوات.

وأضاف الدبلوماسي التركي، إن "هناك مجالات كثيرة بوسعنا تطويرها بفعل النقاط المشتركة التي تربط الشعبين الموريتاني والتركي، والإرادة القائمة لدى قيادتي البلدين".

وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية تقوم برحلات مباشرة بين نواكشوط وأنقرة مساهمة في تسهيل التقارب التركي الموريتاني، وتحمل هذه الخطوط على متنها عددا معتبرا من المسافرين الموريتانيين.

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وقال إن تركيا "ترى من واجبها تقاسم الخبرات والتجارب مع موريتانيا التي هي دولة شقيقة وصديقة".

وتشهد العلاقات بين أنقرة ونواكشوط، تطورا مستمرا، عززته زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، لموريتانيا في 28 فبراير/ شباط 2018.

وتوجت الزيارة بتوقيع عدة اتفاقيات بين البلدين في مجالات المعادن، والصيد والاقتصاد البحري والسياحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الزراعة، واتفاقية حول حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين أنقرة ونواكشوط من 40 مليون دولار سنة 2011 إلى 150 مليون دولار في العام 2017، بحسب تصريحات سابقة للسفير التركي السابق لدى موريتانيا، مهمت بيلير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.