ليبيا.. 3 إصابات من "الوفاق" إثر قصف طيران إماراتي داعم لحفتر

وليد عبد الله / الخليج 365



أصيب 3 أفراد يتبعون لقوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، إثر قصف جوي نفذه طيران إماراتي مسير داعم للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات الشرق.

وذكرت قوة حماية سرت (غرب) في بيان على صفحتها بفيسبوك أن القصف استهدف تمركزات قوة حماية وتأمين سرت والمكلفة من قبل حكومة الوفاق.

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وأشارت قوة حماية سرت إلى أن القصف يأتي بعد يومين من القبض على سيارة تهريب هجرة غير نظامية وعلى متنها 14شخصا من الجنسية المصرية قادمين من البيضاء (شرق).

ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات ومدى خطورتها، كما لم تعقب السلطات الإماراتية أو قوات حفتر.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".

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