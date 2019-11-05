رغم "القمع".. عراقيون يتوافدون على الساحات مصرين على رحيل الحكومة

العراق/ محمد وليد، علي محمد / الخليج 365

انضم محتجون عراقيون، الثلاثاء، إلى آخرين يعتصمون في ساحات عامة بالعاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب؛ لاستئناف احتجاجاتهم المطالبة برحيل الحكومة.

يأتي ذلك رغم تعرض المحتجين لموجة قمع من قوات الأمن، أودت بحياة 14 محتجًا الإثنين والثلاثاء، وفق مصادر طبية للأناضول.

وأفاد مراسل الخليج 365 في بغداد بأن آلاف المحتجين توافدوا على ساحة التحرير وسط العاصمة، للانضمام إلى المعتصمين فيها منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن بغداد شهدت تجمعات احتجاجية أخرى في مناطق متفرقة، وهتف المشاركون فيها ضد حكومة عادل عبد المهدي والأحزاب الحاكمة، مطالبين برحيلها.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

وقال زهير الطيار، ناشط بساحة التحرير، للأناضول، إن الاحتجاجات تزداد زخمًا، ولم تتراجع منذ بدأت مطلع الشهر الماضي.

وأضاف أن المحتجين أصبحوا على يقين بأن الحكومة لا تعتزم الاستقالة بإرادتها، لكنهم سيضغطون حتى النهاية.‎

وتبنت الحكومة عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

وفي محافظات الوسط والجنوب، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات بالتزامن مع محاصرة محتجين مؤسسات حكومية لفرض عصيان مدني.

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وأغلق محتجون لساعات طريقًا يؤدي إلى مصفاة للنفط في محافظة الديوانية، قبل أن يفتحوها، وينصبوا خيام اعتصام في المكان.

وقال عبد الغفور الجادر، أحد المعتصمين في الديوانية، للأناضول، إنهم أعادوا فتح الطريق المؤدي للمصفاة لضمان وصول الوقود إلى السوق.

وأضاف أنهم سيغلقون الطريق مجددًا حين تستدعي الحاجة، للضغط على الحكومة كي تستقيل.

وعمدت السلطات، صباح الثلاثاء، إلى قطع خدمة الإنترنت، ثم أعادتها لساعات قبل أن تقطعها مجددًا، في محاولة لاحتواء زخم الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقُتل محتجان، الثلاثاء، خلال إطلاق قوات الأمن الرصاص لتفريق محتجين كانوا يعتصمون أمام ميناء "أم قصر" بمحافظة البصرة (جنوب).

واستفادت تلك القوات من تعزيزات وصلتها وأعادت فتح الطرق المؤدية إلى الميناء، لكن المحتجين أعادوا غلقها وسيطروا على زمام الأمور في الميناء المغلق منذ الأربعاء الماضي.

وقُتل 3 محتجين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار (جنوب)، ليل الإثنين، إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص لمنع المحتجين من الوصول إلى منزل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي.

كما قُتل 9 محتجين، الإثنين، عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين، لإبعادهم عن جسر "الأحرار" المؤدي إلى منطقتي الصالحية وعلاوي، الملاصقتين للمنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وقبل سقوط هؤلاء القتلى، أفادت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان) بمقتل 260 محتجا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، منذ بدء الاحتجاجات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.