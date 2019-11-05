أبناء المرحوم سالم البادي يشكرون المعزين بوفاة والدهم

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – طلال بن هيال العنزي : رفع أبناء المرحوم الشيخ سالم البادي , شكرهم وصادق عرفانهم لكل من قدم تعزيته لهم بوفاة والدهم رحمه الله سواء بحضور دفن الفقيد او الحضور لموقع العزاء او إتصال او إرسال رسالة , مما كان له الأثر الطيب في نفوسهم وسألوا الله أن لايريهم أي مكروه.

وسأل أبناء الفقيد الله بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يعلي منزلته ، ويجعله في بحوبة الجنان ، ونسأله جل في علاه ان يجمعنا وإياه في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء ، وحسن اولئك رفيقا . انشر الخبر :

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