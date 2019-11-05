جامعة بيشة تنظم لقاءً تعريفياً عن نظام الجامعات الجديد

صحيفة الخليج الإلكترونية سعيد طارش نظمت جامعة بيشة اليوم الثلاثاء (8 ربيع الأول 1441هـ) بمسرح الإبداع، لقاءً تعريفياً عن نظام الجامعات الجديد برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي وحضور سعادة وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الشمراني وعدد من مسؤولي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتناول اللقاء التعريف بالنظام وأبرز ملامحه ومكتسباته المشتملة على تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، بحيث يمكّنها ذلك من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات المقترح، وتحقيق انعكاس مضامين رؤية (2030) في التنظيم الإداري للجامعات، ومساهمته في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات، بالإضافة إلى ربطها بسوق العمل من خلال تعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة، وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس. انشر الخبر :

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