شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يثمن دور الصحافة ويدعو إلى الارتقاء بمستوى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
جاء ذلك خلال اجتماع سعيد اليوم الثلاثاء برئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، ورئيس الاتحاد التونسي لمديري الصحف الطيب الزهار، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة الأسعد خضر، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية للإذاعات الخاصة كمال ربانة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.
وقد تناول اللقاء الوضع في مختلف المؤسسات الإعلامية وكذلك أوضاع الصحفيين، فيما أكد رئيس تونس أن الصحافة في طليعة القوى التي تضمن الحرية والشفافية في هذه المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس.
وجدد سعيد رفضه القاطع لحملات التشويه والتحريض وخطابات الكراهية، مشددا على موقفه الداعم للصحفيين ولوسائل الإعلام المختلفة، وعلى أنه الضامن للحريات التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها حرية التفكير والتعبير والصحافة.
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