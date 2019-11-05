شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر تعلن غدًا عن نظام مراقبة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، غدًا الأربعاء، بقصر الأمم بالجزائر العاصمة عن النظام المعلوماتي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستجرى في شفافية بفضل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة.
وقال شرفي إن النظام المعلوماتي الذي سيعمل عليه خبراء في الالكترونيات سيجعل التزوير من المستحيلات، مضيفًا "لا أظن أن أحدًا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار.
وكانت سلطة الانتخابات بالجزائر قد أعلنت، يوم السبت الماضي، قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.
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