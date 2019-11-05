شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: سماع دوى انفجار فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شهود من رويترز، إن دوى انفجار سمع فى العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، وإن السبب غير معلوم حتى الآن.
ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع حادث، كما لم يعلق أى مسؤول أمنى.
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