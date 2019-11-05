شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالبنك الدولى: إدارة المياه العابرة للحدود تتطلب توافر البيانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقالت المسئولة الدولية - في كلمتها خلال جلسة "الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية" ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة العربية - إن إدارة المياه لابد أن تكون من قبل مستخدميها، مشيرة إلى أن هناك تغيرا في شعوب الشرق الأوسط فهي أصبحت واعية بنوعية المياه وكميتها ولكن يجب التثقيف لكي يدرك المواطنون الخيارات حيث أن واضعي السياسات يدركون تكلفة هذا الأمر.
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