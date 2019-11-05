شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالبنك الدولى: إدارة المياه العابرة للحدود تتطلب توافر البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت آيات سليمان المدير الإقليمي لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن إدارة المياه العابرة للحدود تتطلب الاستيعاب التام للموارد و توافر البيانات ومبادئ المشاركة بتقاسم المنافع..مشيرة إلى أن البنك الدولي يعمل على بناء هذه القدرات.

وقالت المسئولة الدولية - في كلمتها خلال جلسة "الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية" ضمن فعاليات اليوم الثالث للأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجامعة العربية - إن إدارة المياه لابد أن تكون من قبل مستخدميها، مشيرة إلى أن هناك تغيرا في شعوب الشرق الأوسط فهي أصبحت واعية بنوعية المياه وكميتها ولكن يجب التثقيف لكي يدرك المواطنون الخيارات حيث أن واضعي السياسات يدركون تكلفة هذا الأمر.