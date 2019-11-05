نسخة خاصة بدبي من "مونوبولي"









اسماء السيد - دبي: أصدرت لعبة "مونوبولي" الشهيرة نسخة خاصة بامارة دبي في الإمارات، تضم المعالم الأبرز في الإمارة على اللعبة اللوحية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن دبي "المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي يقع عليها الاختيار لتمتلك نسختها الخاصة من اللعبة اللوحية الشهيرة".

وتقوم هذه اللعبة التي ظهرت لأول مرة في العام 1935، على المنافسة بين اللاعبين في جمع الأموال والعقارات وبناء الفنادق وتحصيل الواردات.

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وغطّت "مونوبولي دبي" أبرز معالم الإمارة ومن ضمنها خمسة من أهم وجهات "دبي القابضة"، وهي: "برج العرب جميرا" العقار الأغلى قيمة في اللعبة، و"جميرا بيتش هوتيل" و"جميرا أبراج الإمارات" إلى جانب وجهتي الترفيه الرائدتين، "سوق مدينة جميرا" و" القرية العالمية"، وبهذا تكون دبي القابضة قد حظيت بأعلى عدد من المعالم في هذه النسخة من اللعبة.

وقبل إطلاق نسخة دبي قام "السيد مونوبولي"، وهو الشخصية الكرتونية الشهيرة التي تمثل هذه اللعبة منذ عقود طويلة، في جولة لأسابيع زار خلالها أهم المواقع في المدينة.

وتعتبر دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات السحاب، أشهرها برج خليفة الأعلى في العالم والبالغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق "السبع نجوم".

وتطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تستقبل 20 مليون شخص العام المقبل مع استضافتها معرض "اكسبو"، الأكبر في العالم.