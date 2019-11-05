ترحيب دولي وعربي وخليجي واسع بـ"اتفاق الرياض"









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: عقب التوقيع على "اتفاق الرياض" في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء، رحب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، بتوصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى اتفاق "يرسم ملامح المرحلة المقبلة"، حسب تغبيره.

ووصف غريفيث التوقيع على هذه الاتفاقية، بـ "الخطوة المهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وقال في بيان على الموقع الإلكتروني للامم المتحدة، إن الإصغاء إلى أصحاب العلاقة الجنوبيين المعنيين يعد أمرا في غاية في الأهمية للجهود السياسية المبذولة لإحراز السلام في البلاد.

وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه للمملكة العربية السعودية "لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية" وشكر جهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل، معربا عن "أمله في أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين".

من جانبه هنأ أمير الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على توقيع "اتفاق الرياض".

توحيد الصف

Advertisements

وثمن أمير الكويت في برقية بعث بها إلى العاهل السعودي الدور الكبیر والمساعي الحمیدة التي قامت بھا السعودیة في التقریب بین رؤى الجانبین والذي أفضى للتوصل إلى ھذا الإتفاق البناء الذي سیسھم بتوحید الصف لحل الخلافات وبما یحافظ على أمن واستقرار الیمن.

وفي سياق متصل بعث ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى الملك سلمان بن عبدالعزیز بمناسبة التوقیع على (اتفاق الریاض) بین الحكومة الشرعیة الیمنیة والمجلس الإنتقالي الجنوبي، فيما بعث الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء الكويتي ببرقیة تھنئة مماثلة.

من جانبه أكد مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي أن الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية للتوصل لهذا الاتفاق الهام تعبر عن حرصها بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لدعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، وتأكيداً عملياً على الدور البناء الذي تلعبه السعودية حفظاً للدماء وتوحيداً للصف وجمعاً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء الشعب اليمني.

وحدة اليمن

وشدد رئيس البرلمان العربي على إن الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية لإنهاء الأزمة واتمام هذا الاتفاق الهام بين أبناء الشعب اليمني، يؤكد مواقف المملكة الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري لها في ظل المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم العربي من تحديات ومخاطر جسيمة، وحرصها على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسـلامية، مشيداً بالدور الإيجابي الذي قامت به الامارات للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام.

وجدد رئيس البرلمان العربي موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للسلطة الشرعية في اليمن لمواجهة انقلاب جماعة الحوثي ضد الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.

وشهدت السعودية، منذ ساعات اليوم، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.