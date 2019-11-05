ترحيل 2200 مصري من الكويت.. "غير لائقين صحيًا"









اسماء السيد - أبعدت السلطات الكويتية نحو 18 ألف وافد، بينهم 2200 مصري، منذ بداية العام لجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

"الخليج 365" من القاهرة: كشف مصدر أمني كويتي عن قيام السلطات الكويتية بترحيل نحو 18 ألف وافد، منهم 6 آلاف امرأة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

أضاف المصدر الأمني، في تصريح نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن إحصائية إدارة سجن الإبعاد، أظهرت أنه تم إبعاد 12 ألف رجل، و6 آلاف امرأة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لأسباب مختلفة، من بينها مخالفة قانون الإقامة والعمل، والإصابة بأمراض مُعدية، والتورط في قضايا جنائية، إضافة إلى المخالفات المرورية وغيرها من القضايا.

وأوضح أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى، بنحو 5 آلاف مُبعد من الجنسين، في حين جاء أبناء الجالية البنغلاديشية في المرتبة الثانية، بنحو 2500 مُبعد، ثم الجالية المصرية بنحو 2200 مُبعد، بينما احتل أبناء الجالية النيبالية المرتبة الرابعة بنحو 2100 مُبعد، ثم الجالية الأثيوبية بنحو 1700 مُبعد، والجالية السيلانية بنحو 1400 مُبعد، والجالية الفلبينية بنحو 1200 مُبعد، فيما جاء باقي المبعدين من جنسيات مختلفة، منها عربية وأفريقية وأوروبية وأميركية.

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أشار المصدر إلى أن من بين المبعدين وافدين "غير لائقين صحيًا"، موضحًا أن غالبية الأمراض كانت بسبب "الكبد الوبائي"، إضافة إلى بعض الحالات المصابة بـ"الإيدز"، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن 50 رجلًا و8 نساء فقط، موجودون في سجن الإبعاد حاليًا، وجار ترحيلهم.​

يذكر أن الجالية المصرية في الكويت تحتل المركز الثاني، بنحو 445 ألف و798 عاملًا، بينما تحتل الجالية الهندية المركز الأول، ويبلغ عدد مواطنيها 560 ألف و547 عاملًا. وتتصدر المركز الثالث البنغلاديشية بواقع 174 ألف و145، فالباكستانية 81 ألف و587، ثم الفلبينية 76 ألف و256 عاملًا.

وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، فإن إجمالي الوافدين يبلغ مليون و697 وافدًا، ينتمون إلى 165 جنسية، في حين يبلغ عدد الكويتيين المسجلين في الهيئة 69 ألف و902.

تشكل العمالة السورية المسجلة لدى الهيئة "58409 عمال، و22919 من إيران و19976 من سريلانكا، و19720 من لبنان، و11144 من الصين، و6762 من الولايات المتحدة الأميركية، و4538 من العراق، و261 من ألمانيا، و56 من الكاميرون، و2392 من المغرب، و3519 من أثيوبيا، و9873 من أفغانستان، و2260 من الأردن، و9811 من السودان.

وهناك 11 دولة، لدى كل منها وافد واحد فقط مسجل لدى هيئة القوى العاملة هي: بورندي، وبوروني، وتايوان، ونيكاراغوا، وملاوي، وأنتيغوا، وبربودا، وغيانا الفرنسية، وجزر باريادوس، وكمبوديا، ولوكسمبورغ، وليسوتي.