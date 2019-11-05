دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Oppo تحدد يوم 20 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن واجهة ColorOS 7 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 20 من نوفمبر، والذي تقدم فيه الإصدار الجديد من واجهة المستخدم ColorOS 7.

أكدت التسريبات السابقة على خطط Oppo لإطلاق الإصدار الجديد من واجهة المستخدم قريباً، واليوم تحدد الشركة رسمياً يوم 20 من نوفمبر للإعلان عن ColorOS 7، حيث ظهر في الإعلان التشويقي بعض التلميحات إلى كفاءة واجهة المستخدم في الألعاب، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم يأتي بمجموعة جديدة من المميزات.

وقد قدمت شركة Oppo واجهة ColorOS 6 الحالية في شهر نوفمبر من العام الماضي، واليوم تستعد لإطلاق تحديث جديد لواجهة هواتفها الذكية.

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وعلى غرار واجهة ColorOS 6 التي جاءت بمجموعة من الرموز الجديدة، مع خلفيات جديدة، ونمط وضوح فائق للفيديو، و GameBoost 2.0، وأيضاً مقاطع فيديو قصيرة مع دعم للألعاب مع تقنية الذكاء الإصطناعي، تأتي واجهة ColorOS 7 خلال هذا الشهر بمجموعة من التحسينات لدعم المستخدم بتجربة أفضل.

أيضاً من المتوقع أن تقدم Oppo واجهة ColorOS 7.0 لهواتفها الذكية مع نظام تشغيل Android 10، الذي سينطلق إلى إصدارات الشركة العام المقبل، ومن المتوقع أن تقدم الشركة مزيد من التفاصيل خلال الإعلان الرسمي المرتقب.

المصدر

هذا الموضوع Oppo تحدد يوم 20 من نوفمبر للإعلان الرسمي عن واجهة ColorOS 7 ظهر على التقنية بلا حدود.