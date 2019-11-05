دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن أجهزة تلفاز Mi TV 5 وMi TV 5 Pro بشاشة 4K QLED ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة شاومي رسمياً الآن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية Mi TV 5 وMi TV 5 Pro، التي تقدم من العملاق الصيني مع شاشات 4K QLED بتقنية Quantum Dot، ودعم لتشغيل محتوى 8K.

في مؤتمر شاومي الذي عقد اليوم في الصين، قدمت الشركة سلسلة أجهزة Mi TV 5 الجديدة، التي تنطلق بكلاً من أحجام 55، و65 وأيضاً 75 إنش، مع شاشة 4K QLED بتقنية Quantum Dot، والتي تتميز بإطار أنحف من الإصدار السابق بنسبة 47.1%.

كما تتميز أجهزة تلفاز Mi TV 5 الذكية بتصميم معدني، مع إطار منحني، أيضاً تأتي الشاشة المميزة بحجم 55 إنش بسماكة 5.9مم في أنحف جزء للشاشة، بينما يأتي إصدار 65 إنش بسماكة 6مم، ويتميز إصدار 75 إنش بسماكة 9.9مم.

وتدعم شاومي الأجهزة الجديدة بمعالج Amologic T972 بدقة تصنيع 12 نانومتر، وهو نفس المعالج المستخدم في جهاز تلفاز Mi Pro، كما تدعم الأجهزة تشغيل محتوى بدقة 8K، وذلك بفضل الجيل التاسع من محرك جودة الصور، أيضاً تضم الأجهزة تقنية الحركة MEMC إلى جانب HDR 10+.

Advertisements

أيضاً تتميز الأجهزة باثنان من القنوات في جهتي الشاشة، حيث تأتي القنوات اليمنى واليسرى باثنان من وحدات vocal وwoofer، والتي تعمل على تحسين الإستجابة الصوتية من خلال تحسينات في تركيب الموجات الصوتية، وذلك بهدف خفض نسبة الصوتيات الناتجة على هيكل الجهاز، ومن المتوقع أن تقدم الأجهزة إستجابة صوتية من 90Hz إلى 14KHz.

وتنطلق الأجهزة الجديدة للبيع في السوق الصيني بدءاً من يوم 11 من نوفمبر، حيث يتوفر نموذج Mi TV 5 بحجم 55 إنش بسعر 427 دولار، بينما تأتي شاشة Mi TV 5 بحجم 65 إنش بسعر 570 دولار، أيضاً تنطلق شاشة Mi TV 5 بحجم 75 إنش بسعر 1140 دولار.

من جانب أخر يأتي جهاز Mi TV 5 Pro بحجم 55 إنش بسعر 527 دولار، بينما يأتي Mi TV 5 Pro بحجم 65 إنش بسعر 712 دولار، وينطلق جهاز Mi TV 5 Pro بحجم 75 إنش بسعر 18088 دولار

المصدر

هذا الموضوع شاومي تعلن رسمياً عن أجهزة تلفاز Mi TV 5 وMi TV 5 Pro بشاشة 4K QLED ظهر على التقنية بلا حدود.