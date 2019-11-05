دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

خبرة فيس بوك بمجال التعرف على الوجوه ليست جديدة، وهي قادرة على التعرف على وجه أي مستخدم من صورة أو فيديو والإشارة إليه، والآن تختبر الشركة طريقة جديدة لتوثيق الهوية عبر فيديو سيلفي للوجه عبر الكاميرا الأمامية.

ويقوم إعداد الميزة عبر أخذ لقطة فيديو سيلفي للوجه من عدة اتجاهات وزوايا رؤية بطريقة مشابهة لما تفعله الهواتف الذكية مثل Face ID.

تدّعي فيس بوك أنه لن تتمكن أية جهة من الحصول على ما تخزنه عنك من فيديوهات سيلفي وستقوم بحذف المقطع بعد مرور شهر على تسجيله، كما أنها لا تحتاج إلى حساس عمق بل يكفي لقطة فيديو للتعرف على الوجه وتوثيق الهوية.

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ولا يوجد ما يؤكد أن فيس بوك قد تطلق هذه الميزة بالفعل والتي ستواجه بسببها عاصفة كبيرة من مشاكل الخصوصية والدعاوى القضائية.

يذكر أن فيس بوك قامت بتبسيط سياستها في قبول صور الهوية الشخصية من أجل توثيق الهوية عند طلبها في مرحلة ما من مراحل استعادة الحسابات المتوقفة، بحيث يمكن قبول أخذ صورة للهوية عبر كاميرا الهاتف الذكي بوضعها على أي سطح مستو.

التدوينة فيس بوك تختبر توثيق الهوية عبر فيديو السيلفي ظهرت أولاً على عالم التقنية.