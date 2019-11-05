عادل عبد المهدى: التظاهرات فى العراق شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، إن التظاهرات فى العراق شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003، التظاهرات التى بدأت فى العراق من مطلع أكتوبر صحيحة، وهناك الكثير من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بحاجة لإجراء تعديلات دستورية فى العراق.
وأضاف خلال رئيس الوزراء العراقى، أن التعديل الدستورى يمكن أن يصل إلى تغيير النظام السياسى، وحق المنازل والتخريب لا يمكن أن يحسب على حق التظاهر السلمى، وهناك مطالب مشروعة بشأن استقالة الحكومة.
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