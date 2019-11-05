شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق اليمن يدعو إلى حكومة جديدة وتوحيد القوات فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويشترط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات.
ويقضي الاتفاق الذي حصلت رويترز على نسخة منه ضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن لوزارتي الدفاع والداخلية.
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