شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق اليمن يدعو إلى حكومة جديدة وتوحيد القوات فى الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتفاق توسطت فيه السعودية بين الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين اليوم الثلاثاء إلى تشكيل حكومة يحظى فيها الجنوبيون بتمثيل متساو وإلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة. Advertisements ويشترط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه لإنهاء الصراع على السلطة في جنوب اليمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات. ويقضي الاتفاق الذي حصلت رويترز على نسخة منه ضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن لوزارتي الدفاع والداخلية.

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