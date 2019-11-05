شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بـ"اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر
وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن اتفاق الرياض يُعطى إشارة على إمكانية التوافق بين الأطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب والانقسام، مُضيفاً أن الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله وتكامل ترابه الوطنى هى أهدافٌ تحظى بتأييد ودعم كافة الأطراف الحريصة على مستقبل اليمن وشعبه، ومُشيراً إلى القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى فى سبتمبر الماضى والذى أكد بصورة واضحة على هذه المبادئ.
وأعرب المصدر عن أمله فى أن يكون الاتفاق خطوة على طريق إنهاء الحرب في اليمن، بصورة تحفظ له استقراره ولجيرانه أمنهم.
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