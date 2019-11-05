بارزاني: مشكلة تركيا مع "بي كا كا" وليس الأكراد السوريين

أربيل/ مازن ماجد باقال/ الخليج 365
أكد رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نجيرفان بارزاني أن مشكلة تركيا هي مع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وليس الأكراد السوريين.
جاء ذلك في كلمة له الثلاثاء، خلال ندوة أقامها مركز أبحاث الشرق الأوسط (مركزه أربيل)، تطرق خلالها إلى المسألة السورية ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية.
وأوضح بارزاني عدم وجود أي مشكلة لتركيا مع الأكراد السوريين، مضيفًا:" تركيا منذ البداية ليس لديها أي مشكلة مع الأكراد في سوريا ولكن مشكلتها مع بي كا كا".
وأشار إلى أن الجانب التركي أبلغهم موقفه بأنه لايمكن تحمل رؤية رايات "بي كا كا" الارهابية على الحدود في سوريا.
وأردف بهذا الخصوص:" وسعينا للقول بأن هذا يشكل خطرًا كبيرًا على إخوتنا في سوريا أيضًا".
كما شدد بارزاني أن رغبتهم الوحيدة تتمثل بوضع الأكراد مسافة بينهم وبين منظمة "بي كا كا"، مبينًا أن الأخيرة "تسعى لشرعنة نفسها عبر استغلال الأكراد السوريين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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