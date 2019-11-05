العراق.. حكومة نينوى تتسلم مطار الموصل بعد تطهيره من الألغام

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

تسلمت الحكومة المحلية في محافظة نينوى شمالي العراق، الثلاثاء، مطار الموصل الدولي، بعد الانتهاء من تطهيره من الألغام، تمهيدًا لإعادة إعماره.

وقالت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في بيان: "بعد الانتهاء من مشروع إزالة الألغام، الذي تموله الولايات المتحدة واستمر 18 شهرًا، تسلمت الحكومة المحلية بمحافظة نينوى مطار الموصل الدولي، خلال احتفالية الثلاثاء".

وأوضحت أن "المشروع نفذته فرق إزالة الألغام من شركات جانس وتيتراتيك (الأمريكيتين) والفهد (العراقية)، حيث عملت معًا على تطهير أكثر من 170 مادة متفجرة بغاية الخطورة، بينها متفجرات غير منفلقة وعبوات ناسفة ومواد لصنع القنابل".

وتابعت أن "الولايات المتحدة هي أكبر مانح لأنشطة تدمير الأسلحة التقليدية في العراق، حيث ساهمت بأكثر من 498 مليون دولار منذ عام 2003 لإزالة الألغام الأرضية والعبوات البدائية الصنع القابلة للانفجار وغيرها من مخلفات الحرب، فضلًا عن تقديم برامج التوعية بالمخاطر".

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وزادت بأن "فرق إزالة الألغام الممولة من الولايات المتحدة أزالت أكثر من 108 آلاف و500 مادة متفجرة منذ 2016، بينها أكثر من 17 ألف عبوة ناسفة من مخلفات داعش".

وسيطر تنظيم "داعش" الإرهابي على الموصل ومناطق أخرى تعادل ثلث مساحة العراق، صيف 2014، وبعد ثلاث سنوات من القتال استعادت القوات الحكومية تلك المناطق، بدعم من التحالف الدولي، بقيادة واشنطن.

وتعرض مطار الموصل، الذي يعود إنشاؤه إلى 1920، للتدمير أثناء سيطرة "داعش" على الموصل، والعمليات العسكرية اللاحقة لطرد مقاتلي التنظيم.

وسلم السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الحكومة العراقية عرضًا استثماريًا لإعادة إعمار المطار من جانب شركتي "كاليون" و"كورك" التركيتين.

وأوضح يلدز، أثناء تقديم العرض، أن "التصاميم الموضوعة راعت محورين أساسيين، هما: جودة المواصفات الفنية والتقنية في الإنشاء وعكس الوجه الحضاري للموصل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.