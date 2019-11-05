غريفيث: "اتفاق الرياض" خطوة مهمة لتسوية النزاع في اليمن سلميا

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

هنأ المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بمناسبة توقيع الطرفين على اتفاق الرياض.

وقال غريفيث، في بيان نشره على موقعه الرسمي: "أهنئ حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن التوقيع على اتفاق الرياض "يُمثِّل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن".

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وثمن جهود السعودية في وساطتها، ووصفها بـ "الناجحة"، معبرا عن أمله أن "يعزز الاتفاق الاستقرار في عدن والمحافظات المحيطة".

وجرى مساء الثلاثاء، بالعاصمة السعودية، التوقيع رسميا على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وحضر مراسيم التوقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.