"الإغاثة الإنسانية" التركية ترسل 107 شاحنات مساعدات إلى سوريا

هطاي / جام كنجو/ الخليج 365

أرسلت هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) التركية 107 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية المختلفة إلى سوريا خلال شهر.

وقال سليم طوسون، المسؤول الإعلامي المعني بأنشطة الهيئة في سوريا، في تصريح للأناضول، الثلاثاء، إن الهيئة تركز على إرسال مساعدات شتوية إلى سوريا.

وأضاف: "أوصلنا خلال شهر (آخر 30 يوما) 107 شاحنات محملة بمساعدات للأسر الهاربة من الهجمات والنازحة إلى مخيمات قريبة من الحدود التركية".

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت السجاد والخيام والطرود الغذائية المختلفة.

وأكد على مواصلة الهيئة تقديم المساعدات للسوريين المحتاجين.

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والإثنين، أعلنت (IHH)، في بيان، عن تقديم مساعدات غذائية وبطانيات للمعوقين في مدينة تل أبيض الواقعة في منطقة "عملية نبع السلام" شمالي سوريا.

وأشارت الهيئة لوجود حاجة ماسة لدى سكان المنطقة للمساعدات الإنسانية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

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