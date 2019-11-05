الإمارات ترفض منح تأشيرة دخول لمفتي فلسطين

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365
قال مصدر فلسطيني، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تصدر "تأشيرة دخول"، لمفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، لحضور مؤتمر دولي.
وأضاف المصدر لوكالة الخليج 365، الثلاثاء، إن السلطات الإماراتية، لم تصدر تأشيرة لـ"حسين" لحضور مؤتمر دولي يعقد على أراضيها.
وكان من المقرر أن يصل مفتي فلسطين، لدولة الأمارات يوم الأحد الماضي؛ لكن عدم حصوله على تأشيرة، حال دون ذلك.
لكن المصدر أشار إلى أن السلطات الفلسطينية، خاطبت السلطات الإماراتية بشكل رسمي حول الأمر، مضيفا:" الأمور في طريقها للحل".
ومنذ عدة سنوات، يسود خلاف بين السلطة الفلسطينية والإمارات، على خلفية دعم الأخيرة، للقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
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