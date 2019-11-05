إيداع 488 مليوناً لمستفيدي “حافز”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه أودع اليوم الثلاثاء مبلغ 488 مليون ريال في الحسابات البنكية لنحو 319 ألف مستفيد ومستفيدة، مسجلين في برنامجي “حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل”، عن شهر أكتوبر المنصرم.

وأوضح أن عدد مستفيدي ومستفيدات برنامج “حافز البحث عن عمل” تجاوز 166 ألفاً، بينما بلغ عدد مستفيدي برنامج “صعوبة الحصول على عمل” 153 ألف مواطن ومواطنة.

وأضاف أن عدد الذين التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي البرنامجين بلغ 8 آلاف مستفيد ومستفيدة، بينهم 5408 إناث، و2593 من الذكور.